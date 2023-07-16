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НовостиОбщество16 июля 2023 12:58

В Самаре из-за дождя затопило улицу в центре города 16 июля 2023

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Горожане пожаловались на затопленую ул.Самарская

Горожане пожаловались на затопленую ул.Самарская

В Самаре из-за сильного дождя затопило улицу Самарская 16 июля 2023 года. Кадрами потопа очевидцы поделились в социальных сетях.

На опубликованной записи видно, как на проезжей части разлилась настоящая река, по которой медленно едут автомобили, половина колес которых скрыта под водой.

- Если вы не едете на море, то море едет к вам, - пишет автор видео Евгения. - Улицу Самарскую основательно подтопило после ливня.

Напомним, днем в воскресенье 16 июля Самару накрыл сильный ливень. По прогнозам синоптиков, дождь с сильным ветром продолжится и вечером. Также в МЧС предупредили, что в Самарской области возможен град.