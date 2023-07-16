В Самаре на улице Губанова во время ливня иномарка провалилась под асфальт

Иномарка провалилась в яму на дороге. Фото: скрин видео

В Самаре на улице Губанова иномарка провалилась под асфальт 16 июня 2023. Фотографиями провалившегося автомобиля очевидцы поделились в социальных сетях.

Все произошло во время сильного ливня, который обрушился на город в воскресенье и даже затопил одну из самарских улиц.

- Знаменитые самарские «дорожные черви» снова в деле, - пошутили некоторые комментаторы.

В Самаре провалы асфальта на дорогах действительно происходят с завидной регулярностью. Однако часть комментаторов обратили внимание, что рядом с местом ЧП велись ремонтные работы и была раскопана большая яма, огороженная сигнальной сеткой.

- Там довольно заметное ограждение, - отмечают очевидцы. – Возможно, водитель имел неосторожность подъехать слишком близко к краю.