С начала купального сезона летом 2023 года в Самарской области утонуло 16 человек

За месяц в Самарской области утонули 14 взрослых и двое детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала купального сезона в Самарской области утонуло 16 человек. Среди них, к сожалению, оказалось двое детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Купальный сезон в Самарской области официально начался 15 июня. За минувший месяц на воде в регионе зафиксировано 29 происшествий, которые забрали 16 жизней самарцев.

- Проявляйте сознательность, находясь у воды, следите за своими детьми, не оставляйте их одних, без присмотра, - напоминают в МЧС. - Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, купайтесь на официальных пляжах, где есть спасательные посты. Отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания!