Дмитрий Азаров поздравил коллектив завода Электрощит Самара с юбилеем

Дмитрий Азаров наградил самых заслуженных работников компании. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил коллектив завода Электрощит Самара с 80-летием. Юбилей предприятие отметило 16 июля 2023.

Завод Электрощит Самара - крупнейший производитель и поставщик электротехнического оборудования в России. На посвященном юбилейной дате праздничном мероприятии во Дворце спорта наградили выдающихся сотрудников, отметили основные достижения компании и обсудили планы на будущее.

- Стартовав когда-то с небольших ремонтных цехов, зародилось передовое на сегодняшний момент, инновационное предприятие электротехнической отрасли, - отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня компания вновь увеличивает свою инвестиционную программу. А значит – будут открываться новые производства, внедряться новые, самые современные технологии, создаваться новые рабочие места. Рад тому, что предприятие, пройдя непростые времена, выстояло, и сегодня вновь динамично развивается.

Напомним, с прошлого года Электрощит Самара после значительного периода в управлении иностранной компании влился в структуру ГК «Акрон Холдинг».

Дмитрий Азаров наградил самых заслуженных работников компании и поблагодарил их за вклад в развитие региона и страны. Всего награды получили более 60 заводчан.