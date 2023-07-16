В Самаре из-за сильного ветра 16 июля дерево упало на дорогу и порвало провода

Дерево уже час лежит поперек дороги. Фото: Предоставлено "КП-Самара"

В Самаре из-за сильного ветра 16 июля 2023 дерево упало на дорогу и порвало провода. Кадрами с места ЧП очевидцы поделились в социальных сетях.

Все произошло на пересечении улиц Садовой и Ленинградской около семи часов вечера.

- Дерево упало на проезжую часть дороги, - рассказали очевидцы. – Все случилось уже больше часа назад, но до сих пор никто не приехал и не убрал его. Провода оборваны, проезжая часть перегорожена, машины проехать не могут. Куда жаловаться, чтобы его убрали?

Местные жители также пожаловались журналисту «КП-Самара», что после ЧП у них пропал интернет.

Напомним, сильный ливень в воскресенье 16 июля затопил одну из центральных улиц города –ул.Самарскую. Кадрами потопа очевидцы также поделились в социальных сетях.