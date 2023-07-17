В Самаре водитель мопеда без прав попал в ДТП с иномаркой 15 июля 2023 года

Авария произошла в Красноглинском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские выясняют причины ДТП, которое произошло в Самаре в субботу, 15 июля 2023 года. В Красноглинском районе столкнулись иномарка и мопед. Пострадали двое человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 21:00 напротив дома №15 по улице Сергея Лазо. 54-летний водитель Honda CR-V поворачивал налево на улицу Симферопольскую. В этот момент он не уступил дорогу мопеду Stels tactic 50, за рулем которого был 25-летний мужчина без прав.

В результате аварии пострадали водитель и 21-летняя пассажирка мопеда. Мужчине назначили амбулаторное лечение, девушку госпитализировали.

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