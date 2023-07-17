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НовостиОбщество17 июля 2023 4:39

В Самаре приведут в порядок детский лагерь «Волжский Артек»

Администрация ищет подрядчика, который выполнит работы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Победителю аукциона нужно будет обновить кровлю

Победителю аукциона нужно будет обновить кровлю

Фото: Яндекс.Карты

В Самаре планируется привести в порядок детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек», который расположен на Барбошиной поляне. Сейчас администрация ищет подрядчика, который займется выполнением работ. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, победителю аукциона предстоит обновить кровлю обеденного зала столовой и творческих мастерских. Сумма контракта составляет 2 780 030,00 рублей.

Итоги аукциона будут известны после 4 августа. К работам необходимо приступить к 29 августа 2023 года. Завершение капитального ремонта планируется не позднее 15 октября 2023 года.

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