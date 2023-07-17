В Самаре таксист покупал еду и бензин на средства с чужой банковской карты

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таксист из Самары стал фигурантом уголовного дела из-за использования чужой банковской карты. Ее мужчина нашел на улице и решил воспользоваться по своему усмотрению. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

О пропаже карты в полицию сообщил владелец. По словам самарца, в последний раз он видел ее 7 июня, когда заходил в магазин на улице Георгия Димитрова. Сотрудники полиции выяснили, что картой расплачивались в точке общественного питания на проспекте Кирова и на автозаправочных станциях на Заводском шоссе.

Позднее оперативникам удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 23-летний таксист. Мужчина рассказал, что купил на чужую карту еду и бензин, а после выкинул ее в Кировском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

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