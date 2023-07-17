Буйный самарец заплатит более 30 тысяч рублей за выбитую калитку знакомой

Компенсацию с мужчины взыскали судебные приставы Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Самары пострадала от буйного нрава своего знакомого. Мужчина выломал калитку в ее доме. Подробности сообщили в ГУФССП по Самарской области.

По информации ведомства, самарец пинками повредил калитку, сделанную из глухого массива хвои. Такое поведение сказалось на здоровье женщины – из-за переживаний самочувствие ухудшилось, она обратилась за помощью к медикам.

В ситуацию вмешался суд, который признал мужчину виновным в причинении материального ущерба и морального вреда. По решению суда он должен был заплатить 34 тысячи рублей. Судебные приставы арестовали счета самарца, после чего он оплатил долг.

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