Сильный ливень в Самарской области 16 июля 2023 года побил рекорды 77-летней давности

Дождь шел на протяжении всего дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 16 июля 2023 года, Самарскую область накрыл сильный ливень. Дождь шел на протяжении всего дня, в результате чего был установлен очередной погодный рекорд. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По информации специалистов, за воскресенье в регионе выпало 20,8 мм осадков. Такие показатели были зафиксированы на метеостанции Авангард. В последний раз настолько сильные дожди приходили в Самарскую область в 1946 году – тогда количество осадков составило 14,1 мм.

Напомним, мощный ливень не обошелся без последствий: в Самаре затопило улицы и местами оборвало провода. Сильный потоп был замечен на улице Самарской – там машины буквально плыли по лужам.

Синоптики отмечают, что на этом осадки не заканчиваются. Согласно прогнозу, на текущей неделе в регионе вновь пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +20, +25 градусов.

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