Высотки с урезанным количеством парковок могут появиться на проспекте Кирова в Самаре

Под застройку могут отдать четыре участка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые высотки могут появиться в Кировском районе Самары. Количество парковок при этом будет урезанным. Соответствующий проект появился на официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, под застройку могут отдать четыре участка общей площадью 5019 квадратных метров. Освоить участок планирует ООО «Вираж-Спецстрой». Компания намерена построить на площадках высотки. Количество парковочных мест при этом составит 0,16 на квартиру.

Ранее стало известно, что в Самаре началось строительство жилого комплекса высотой почти 130 метров. Он возводится напротив ТОЦ «Вертикаль». Застройщик проекта получил разрешение на строительство.

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