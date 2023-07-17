В Самарской области мужчина погиб, пытаясь спастись с тонущей лодки

Спасатели нашли утонувшего на глубине 7 метров Фото: ПСС Самарской области

В воскресенье, 16 июля 2023 года, на реке Волге в Самарской области произошло ЧП. В затоне Ширчик Волжского района утонул мужчина, который вместе с тремя приятелями катался на лодке. Об этом сообщает пресс-служба ПСС региона.

Вчера в Самарской области сильный дождь и бушевал ветер. Из-за неблагоприятных погодных условий в лодку начала поступать вода. Мужчины не стали ждать, когда судно пойдет ко дну, и покинули его. Однако до берега смогли добраться только трое.

На поиски пропавшего направили спасательный отряд. Водолазы обследовали водоем и нашли мужчину — он утонул. Его тело обнаружили в 40 метрах от берега, на глубине 7 метров. Спасатели достали погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции.

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