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НовостиОбщество17 июля 2023 6:41

Власти Самары изымут участок и квартиры на улице Ленинской у хоральной синаноги

Изъятие необходимо для муниципальных нужд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Площадка расположена в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской

Площадка расположена в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской

Фото: Яндекс.Карты

Власти Самары планируют изъять еще один участок для муниципальных нужд. Он находится в Самарском районе. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, площадка расположена в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской, неподалеку от хоральной синагоги. Ее площадь составляет 262 квадратных метра. Помимо участка, под изъятие попадает расположенный на нем дом – он находится на улице Ленинской, 48 – а также квартиры.

Отмечается, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Сейчас власти готовятся к переговорам с собственниками помещений. В дальнейшем они получат новое жилье.

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