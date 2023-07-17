Победителем соревнований стала команда центрального аппарата банка / Фото: Сбербанк

В Казани завершилась XIV летняя Сбербанкиада — крупнейшие корпоративные соревнования. Участниками состязаний стали более 2,5 тысяч человек: сотрудники территориальных банков, центрального аппарата, дочерних компаний, а также филиала в Индии и дочернего банка в Белоруссии.

Победу в командном зачете одержал коллектив центрального аппарата. Второе место заняла сборная Среднерусского банка, третье — Волго-Вятского банка. Всего было разыграно 49 комплектов медалей в 10 видах спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и кроссфит.

XIV Сбербанкиада в Казани стала первой, где награды получили не только спортсмены, но и фанаты. Новый приз — Кубок болельщика, который появился в этом году, — достался тем, кто поддерживал свою команду не только на трибунах, но и в режиме онлайн, активно участвовал в конкурсах, опросах и викторинах. Лучшей командой поддержки признаны болельщики Центрально-Черноземного банка.

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