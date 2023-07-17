Самарский ТРК «Космопорт» завоевал титул «Лучший торговый комплекс России 2023»

Торгово-развлекательный комплекс «Космопорт» - самый популярный ТК Самарской области.

Стали известны победители престижной федеральной премией Arendator Awards. В номинации «Лучший торговый комплекс России 2023» победа досталась самарскому ТРК «Космопорт».

За победу в конкурсе боролись около 300 торговых комплексов со всей страны. «Космопорт» победил, набрав 43% голосов.

Торгово-развлекательный комплекс «Космопорт» - самый популярный ТК Самарской области. Каждый месяц его посещают больше 1,5 млн человек.

Поздравляем ТРК «Космопорт» с победой и желаем новых успехов.

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