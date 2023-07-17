Жителям нескольких улиц придется две недели провести без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 июля 2023 года, жители части Самары остались без горячей воды. Ее отключили на время ремонта теплосетей от Привокзальной отопительной котельной. Об этом сообщает самарский филиал компании «Т Плюс».

Подачу ресурса приостановили в домах и организациях, расположенных в границах следующих улиц: Авроры, Аэродромной, Дзержинского, Урицкого, Агибалова, Ленина, Челюскинцев, Мичурина, Николая Панова, Дачной, Карла Маркса, Луначарского, Мяги, Гагарина и Мориса Тореза. Горячей воды не будет в течение двух недель — до 30 июля 2023 года.

В рамках ремонта пройдут гидравлические испытания. Теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этот период самарцев призывают не находится рядом с трубами надземной прокладки и теплокамерами, не приближаться к местам парения и просадки грунта, а также не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и другое имущество.

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