В Самарской области мужчина расплатился за хлеб и колбасу чужой банковской картой

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Жигулевска. Мужчину заподозрили в кражах с чужой банковской карты. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

О пропаже банковской карты в полицию сообщила ее 62-летняя владелица. Женщина заявила, что потеряла карту, но кто-то успел ей расплатиться и потратил 11 тысяч рублей.

Полицейские вышли на подозреваемого - 62-летнего жителя Жигулевска. Мужчина рассказал, что нашел карту у банкомата и отправился в магазин. Там он купил хлеб, колбасу и прочие продукты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.