Открытый чемпионат Самарской области по пляжному волейболу пройдет 22-23 июля

Чемпионат по пляжному волейболу станет одним из самых массовых спортивных мероприятий этого лета / Фото: Единая Россия

Масштабный спортивный марафон «Сила России» продолжает шагать по стране. Проект, запущенный партией «Единая Россия», объединил уже более 27 тысяч человек. Для любителей спорта и ЗОЖ провели почти три тысячи мероприятий.

В спортивном марафоне принимают участие и жители Самарской области. В регионе уже прошли открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, екусинкай-каратэ, самбо, боксу и скандинавской ходьбе. Также самарцы активно посещают занятия йогой и пилатесом в парках, делают зарядку в инструкторами и тренерами фитнес-клубов.

- Мы старались выбирать площадки на свежем воздухе, в знаковым местах отдыха. Как показала практика, наиболее массовыми и посещаемыми стали площадки на набережных, - рассказал координатор партпроекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Одним из самых массовых мероприятий станет открытый чемпионат Самарской области по пляжному волейболу. Он пройдет на Красноармейском спуске 22-23 июля 2023 года. На набережной уже подготовили новый пляжный стадион на семь волейбольных полей. Кроме того, вскоре там появятся трибуны для зрителей.

Напомним, завершится масштабный проект праздничным фестивалем ко Дню физкультурника. В этом году он отмечается 12 августа. На эту же дату запланирован розыгрыш призов от именитых спортсменов.

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