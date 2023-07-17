В Самарской области поймали 86 пьяных водителей за выходные с 14 по 16 июля 2023 года

Еще 20 автомобилистов катались на машине без прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Самарской области сообщили итоги рейдов, которые прошли в регионе в прошедшие выходные, с 14 по 16 июля 2023 года. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить более 2100 нарушений ПДД.

В частности, за выходные полицейские поймали 86 пьяных водителей. Еще 20 автомобилистов катались на машине без водительских прав. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 354 человека. При этом 8 водителей так и не привели автомобиль в порядок, несмотря на выписанные требования.

В рамках рейда полицейские также выявили 60 нарушителей правил перевозки детей. 248 человек не пристегивались ремнями безопасности. 58 водителей не уступали дорогу пешеходам. Последние также нарушали ПДД – таковых оказалось 113 человек.