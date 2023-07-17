Жители Самары протестуют против изменения норм парковочных мест

Самарцы считают, что нововведения приведут к ухудшению городской среды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются общественные обсуждения по изменению норм парковочных мест в новостройках. Сейчас действует правило одно машино-место на одну квартиру. Его предлагают скорректировать и ввести одно машино-место на 100 кв. м жилья.

Многие самарцы выступили против подобного нововведения. Они считают, что изменение норм приведет к нарушению прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и к ухудшению городской среды. Кроме того, по мнению горожан, оно скажется на работе коммунальных и экстренных служб. Их технике будет проблематично попасть во дворы новостроек.

Напомним, обсуждения продлятся до 27 июля 2023 года. Экспозиция проекта представлена в здании департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132). Самарцы могут направить свои предложения или замечания до 20 июля 2023 года включительно.

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