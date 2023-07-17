Еще одним кандидатом на пост губернатора Самарской области стал строитель

Сергей Пухаев имеет два высших образования и является учредителем стройфирмы / Фото: t.me/ser_puh

Стал известен еще один кандидат на выборы губернатора Самарской области. Это Сергей Пухаев, связанный со строительным бизнесом. Он будет представлять партию «Новые люди».

- 13 июля состоялось общее собрание реготделения партии по вопросу выдвижения кандидата на должность губернатора Самарской области. По итогам был выдвинут Сергей Пухаев, - сообщили в избиркоме региона.

Сергею Пухаеву 43 года. Он окончил СГЭУ и СГАСУ. Является учредителем компании «Строительно-монтажное управление-5». На своей странице в соцсети кандидат в губернаторы написал: «Управляя крупной строительной организацией, я получил огромный опыт и уверенность, что не существует задач, которые нельзя решить».

Напомним, выборы пройдут 8-10 сентября 2023 года. Своих претендентов на пост главы региона уже выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Демократическая партия России». В выборах примет участие и действующий губернатор — Дмитрий Азаров. Он представляет партию «Единая Россия».

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