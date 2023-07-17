В Самарской области пьяный мотоциклист без прав сбил четырех пешеходов

Байкер наехал на молодых людей, когда те ночью шли по дороге Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 16 июля 2023 года на 7,79 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Елховском районе произошло серьезное ДТП. Около 00:45 пьяный мотоциклист сбил четырех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мотоциклом «ИЖ Юпитер 3» управлял 23-летний молодой человек, у которого не было водительских прав. Он напился и решил покататься посреди ночи на «железном коне». В какой-то момент парень наехал на четырех пешеходов, которые двигались по дороге в попутном направлении. Светоотражающих элементов на их одежде не было.

В результате случившегося пострадали пять человек. 18-летнему молодому человеку и двум его спутницам 15 и 17 лет оказали разовую медицинскую помощь. А вот самого байкера и еще одного пешехода — 16-летнего парня — пришлось госпитализировать.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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