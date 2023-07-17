Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2023 9:02

В Самарской области пьяный мотоциклист без прав сбил четырех пешеходов

Среди пострадавших — молодые люди от 15 до 18 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Байкер наехал на молодых людей, когда те ночью шли по дороге

Байкер наехал на молодых людей, когда те ночью шли по дороге

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 16 июля 2023 года на 7,79 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Елховском районе произошло серьезное ДТП. Около 00:45 пьяный мотоциклист сбил четырех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мотоциклом «ИЖ Юпитер 3» управлял 23-летний молодой человек, у которого не было водительских прав. Он напился и решил покататься посреди ночи на «железном коне». В какой-то момент парень наехал на четырех пешеходов, которые двигались по дороге в попутном направлении. Светоотражающих элементов на их одежде не было.

В результате случившегося пострадали пять человек. 18-летнему молодому человеку и двум его спутницам 15 и 17 лет оказали разовую медицинскую помощь. А вот самого байкера и еще одного пешехода — 16-летнего парня — пришлось госпитализировать.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал