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НовостиОбщество17 июля 2023 9:02

Появился список самых низкооплачиваемых профессий в Самарской области

Специалисты рассказали, в каких сферах зарплаты меньше всего
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На последнем месте оказались сотрудники общепита и гостиниц

На последнем месте оказались сотрудники общепита и гостиниц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, представители каких профессий в Самарской области зарабатывают меньше обычного. Список озвучили в Самарастате.

Согласно документации, самый маленький заработок у сотрудников общепита и гостиниц – они получают 33 825 рублей. Администраторы могут рассчитывать на зарплату в 36 131 рублей, риелторы – 38 758 рублей.

Ранее специалисты озвучивали список самых прибыльных профессий. В 2022 году первое место заняли сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью. Замыкали тройку лидеров люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых.