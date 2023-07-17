Появился список самых низкооплачиваемых профессий в Самарской области

На последнем месте оказались сотрудники общепита и гостиниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, представители каких профессий в Самарской области зарабатывают меньше обычного. Список озвучили в Самарастате.

Согласно документации, самый маленький заработок у сотрудников общепита и гостиниц – они получают 33 825 рублей. Администраторы могут рассчитывать на зарплату в 36 131 рублей, риелторы – 38 758 рублей.

Ранее специалисты озвучивали список самых прибыльных профессий. В 2022 году первое место заняли сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью. Замыкали тройку лидеров люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых.