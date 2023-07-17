В Самаре открыли контакт-центр Почты России на 500 рабочих мест

Рабочие места в центре организовали в формате открытого офисного пространства / Фото: Ирина Бойкина

В пятницу, 14 июля 2023 года, в Самаре открыли федеральный операционный центр поддержки клиентов Почты России. Он разместился на территории магистрального сортировочного центра на улице Льва Толстого, 135. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр клиентской поддержки занял площадку в 4,5 тысячи кв. м. Рабочие места там организовали в формате открытого офисного пространства. Запуск подразделения позволил создать 500 новых рабочих мест.

Сотрудники центра будут круглосуточно отвечать на обращения клиентов со всей страны, поступающие по телефону, электронной почте, в соцсетях и мессенджерах, через официальный сайт и в виде простых и заказных писем. Также они будут работать с иностранными почтовыми администрациями для решения вопросов с международными отправлениями.

Почта России планирует, что новый контакт-центр позволит в четыре раза увеличить скорость решения вопросов клиентов. Достичь таких результатов намерены к 2024 году.

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