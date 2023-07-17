В Самарской области водитель КАМАЗ устроил ДТП с тремя автомобилями

В результате пострадали несколько человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 16 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Машины столкнулись во время ливня. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Все случилось в 15:00 на автодороге «Обход г. Самары в составе автодороги Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград».43-летний водитель КАМАЗ ехал в сторону Волгограда. На 15,63 километре он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с «Лада Веста», за рулем которой находился 34-летний мужчина. От удара «Веста» отлетела на встречную полосу, столкнулась с вазовской «семеркой» и улетела в кювет.

– Водители легковых автомобилей и пассажиры Ваз-2107 25 и 24 лет осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Сейчас полиция выясняет все причины произошедшего.