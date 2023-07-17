В Самаре активисты МСУ Приволжья и Урала приняли участие в форуме «НАМЕСТАХ.РФ»

В пленарном заседании форума принял участие губернатор Дмитрий Азаров / Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 14 июля 2023 года, в Самаре прошел межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «НАМЕСТАХ.РФ». В пленарном заседании принял участие член совета при президенте РФ по развитию МСУ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Проведение подобного форума для нас очень важно: коллегам необходимо встречаться, обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы общественных институтов, систематизировать знания. В таком общении вырабатываются эффективные рекомендации для решения проблем, - отметил глава региона.

В рамках форума состоялся обмен лучшими практиками работы по развитию инструментов сотрудничества, обратной связи между жителями и властью, взаимодействия МСУ и власти. Также участники мероприятия обсудили механизмы вовлечения людей в решение социально значимых проблем и актуальные вопросы работы органов МСУ.

Напомним, в Самарской области идет системная работа по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС). С 2019 года действует областной закон о поддержке ТОС, создан соответствующий совет при губернаторе. В 2022-м количество ТОСов в регионе составило 170. На развитие организаций и их проекты в прошлом году было направлено более 144 млн рублей.

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