На Самарскую область надвигаются гроза, ливень и сильный ветер

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшее время может испортиться погода. На регион надвигаются гроза, ливень и сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидаются гроза, при которой порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с, и ливень. Такая погода сохранится до конца дня 17 июля и в первой половине ночи 18 июля 2023 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Непогоду лучше переждать дома. Если она застигнет на улице, то следует как можно быстрее найти укрытие. Специалисты напоминают, что при сильном ветре нельзя приближаться к деревьям, ЛЭП, рекламным щитам и недостроям. При грозе нельзя приближаться к воде, к металлическим сооружениям. Водителей призывают быть аккуратнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию движения.

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