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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:21

В Тольятти вор угнал и пропил чужой велосипед

Ранее мужчина уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Стоимость велосипеда составила 21 тысячу рублей

Стоимость велосипеда составила 21 тысячу рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель Тольятти вновь попал под уголовное дело за кражу велосипеда. Мужчина угнал и пропил чужое транспортное средство. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Велосипед, о котором идет речь, находился в подъезде одного из домов по Ленинскому проспекту. Хозяин оставил его пристегнутым на противоугонный тросик, а спустя некоторое время велосипед исчез. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Оперативники обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев. По ним они вышли на подозреваемого – 41-летнему жителю Автограда. Ранее он уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. После задержания он признался, что сдал велосипед в ломбард, а деньги потратил на алкоголь.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

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