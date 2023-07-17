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НовостиОбщество17 июля 2023 10:35

Жители Самары рассказали, какие привычки супругов их раздражают

Горожане приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о раздражающих привычках супругов

Самарцы рассказали о раздражающих привычках супругов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, какие привычки супругов их раздражают больше всего. Местные жители приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, женщины чаще всего недовольны курением своих супругов, а также храпом и беспорядком. О пристрастии мужей к алкоголю говорили 6% опрошенных, еще 4% респондентов рассказали, что мужчина может повысить голос на своих вторых половинок. Мужчины же отметили, что их часто раздражает курение жен, занудство и болтливость.

Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково нервируют партнеров. Среди других привычек самарцы выделили: нотации, упрямство, чрезмерный контроль и постоянные опоздания.