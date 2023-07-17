В Самарской области продлили запрет на посещение лесов до 21 июля 2023 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продлен запрет на посещение лесов. Ограничения будут действовать до 21 июля 2023 года. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– В период с 18 по 21 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс. Объявлен желтый уровень опасности, – поделились в ведомстве.

Помимо запрета на посещение лесов, жителей просят не разводить костры на лесных участках и рядом с ними, не поджигать сухую траву, не бросать на землю непотушенные сигареты и спички.

Также не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах – искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

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