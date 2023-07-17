В Самаре 25 июля пройдет фестиваль песен Высоцкого «Волга песни слышала...»

25 июля также состоится возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому у Дворца спорта
В следующий вторник, 25 июля 2023 года, в Самаре состоится восьмой ежегодный фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала...» - «Ведь Земля — это наша душа». Он пройдет в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94).
В день памяти Владимира Высоцкого в Самаре выступят известные артисты, авторы-исполнители и музыканты. Начало фестиваля — в 18:00. Попасть на него смогут все желающие — вход свободный.
Отметим, что 25 июля 2023 года также состоится возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому, который расположен у Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Начало мероприятия — в 13:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал