В Самаре 25 июля пройдет фестиваль песен Высоцкого «Волга песни слышала...»

25 июля также состоится возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому у Дворца спорта

В следующий вторник, 25 июля 2023 года, в Самаре состоится восьмой ежегодный фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала...» - «Ведь Земля — это наша душа». Он пройдет в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94).

В день памяти Владимира Высоцкого в Самаре выступят известные артисты, авторы-исполнители и музыканты. Начало фестиваля — в 18:00. Попасть на него смогут все желающие — вход свободный.

Отметим, что 25 июля 2023 года также состоится возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому, который расположен у Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Начало мероприятия — в 13:00.

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