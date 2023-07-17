В Тольятти Kia въехала в пассажирский автобус и перевернулась 17 июля 2023 года

В результате ДТП женщина-водитель Kia получила травмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 17 июля 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Общественный транспорт угодил в аварию с Kia. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 9:05 на проспекте Степана Разина. 55-летняя женщина-водитель Kia ехала со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Свердлова. В районе дома №43 она начала перестраиваться и въехала в пассажирский автобус, за рулем которого был 65-летний водитель.

Момент аварии попал на видео, которое разлетелось по социальным сетям. На кадрах видно, что иномарка слегка задела автобус. Общественный транспорт практически не пострадал, чего не скажешь о Kia – от удара легковушка отлетела в сторону и перевернулась.

В результате аварии водителю Kia потребовалась помощь медиков – ей назначили амбулаторное лечение. Отмечается, что пассажиры автобуса к медработникам не обращались.

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