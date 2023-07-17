Самарцы рассказали, что хотели бы зарабатывать от 134 тысяч рублей

Самарцы рассказали о зарплате мечты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители приняли участие в опросе и рассказали о своей зарплате мечты. Специалисты выяснили, сколько хотят зарабатывать горожане.

По информации пресс-службы сервиса Работа.ру, жители региона хотели бы зарабатывать 134 тысячи рублей. О самой высокой зарплате мечтают жители Тюменской области – 221 тысячу рублей, жители Москвы и Московской области – 193 тысячи рублей, а жители Башкортостана – 170 тысяч рублей.

При этом, идеальная зарплата, по мнению ростовчан, составляет 165 тысяч рублей, а по мнению жителей Краснодарского края – 155 тысяч рублей.