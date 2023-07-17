Самарская область станет участником конкурса «Столица изобретательства - 2024»

Антон Ищенко побывал на нескольких площадках инновационного производства / Фото: Самарский университет

В пятницу, 14 июля 2023 года, Самарский университет имени академика С.П. Королева посетил гендиректор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко. Визит состоялся в рамках подготовки заявки региона для участия в конкурсе «Столица изобретательства — 2024».

Антон Ищенко посетил технологический центр аддитивного производства, который удивил его разнообразием изделий, и центр истории авиационных двигателей, где узнал об опыте вуза по сохранению научно-технологического наследия и популяризации прорывных разработок отечественных изобретателей. Также гость побывал в центре серийного производства СамГМУ, который расположен в индустриальном парке «Преображенка».

В завершение дня Антон Ищенко принял участие в рабочем совещании в правительстве Самарской области, которое прошло под руководством зампреда кабмина Натальи Катиной. Участники заседания, одним из которых стал ректор СНИУ им. Королева Владимир Богатырев, обсудили план мероприятий, необходимых для подготовки заявки региона на конкурс «Столица изобретательства — 2024».

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