Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 11:35

Самара окажется под действием сильной магнитной бури 18 июля 2023 года

Метеочувствительным горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
На регион надвигаются магнитный бури

На регион надвигаются магнитный бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару вновь накроет сильная магнитная буря 18 июля 2023 года. Горожанам следует подготовиться заранее.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с головной болью и слабостью. Снизится внимание и работоспособность, появится сонливость. Самарцам не стоит перенапрягаться, следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, на Самарскую область надвигаются гроза, ливень и сильный ветер. В регионе объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие три часа порывы ветра смогут достигнуть 15-20 метров в секунду.