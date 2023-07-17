В Самарской области в июне 2023 года выросла стоимость борщевого набора

Продукты для приготовления блюда будут стоить более 140 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области летом 2023 года выросла стоимость борщевого набора. Об этом сообщается на сайте индекс-борща.рф.

Сейчас продукты для борща обойдутся в 143,63 рубля. В эту сумму входит картофель (350 г), капуста (200 г), лук (80 г), морковь (80 г), свекла (130 г),

чеснок (6 г), сметана (100 г), хлеб (200 г) и курятина (500 г). Указанных продуктов хватает на семью из 4-х человек.

Отметим, что рост стоимости борщевого набора начался еще с весны. Так, в феврале продукты обходились в 112,67 рублей, в марте цены выросли до 119,33 рублей. В мае набор можно было купить за 132,52 рубля.

При этом цены в Самаре далеко не самые высокие. Самая высокая стоимость была зафиксирована в городе Анадырь – там борщевой набор стоит 477,27 рублей. Наиболее дешевые продукты можно купить в Казани – 116,95 рублей. Средняя цена по России составляет 182,85 рублей.

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