В Самарской области мужчине прострелили ноги из ружья

Сначала пострадавшего госпитализировали в сызранскую больницу, но потом его пришлось перевести в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 июля 2023 года, в Октябрьске произошло ЧП. Местного жителя расстреляли из ружья — его ранили в ноги. В тяжелом состоянии мужчина поступил в сызранскую больницу, пишет КТВ-Луч со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, 41-летний житель Октябрьска распивал спиртное со своим приятелем. В какой-то момент они поссорились. Собутыльник взял ружье и прострелил оппоненту ноги. Пострадавшего доставили в Сызрань. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

В понедельник, 17 июля 2023 года, пациента решили отправить в Самару. Для этого задействовали вертолет санавиации. Насколько известно, все из-за тяжести травм мужчины. Ему потребовалась скорейшая высокотехнологичная операция.

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