Более 5 тысяч подростков получили работу в организациях Самарской области

Подросткам предлагают освоить самые разные профессии Фото: правительство Самарской области

Юные жители Самарской области летом 2023 года получили свою первую работу. В этом им помогли специалисты службы занятости. Информацию сообщили в региональном правительстве.

На текущий момент на работу устроились более 5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Им предложили вакансии библиотекаря, организатора экскурсий, руководителя кружка, культорганизатора. Подростки также ведут страницы в социальных сетях, готовят презентационные материалы и проводят тематические мероприятия, занимаются благоустройством своей малой родины.

– Подростков, желающих поработать летом, очень много. Мы уже трудоустроили около 1,5 тысяч человек. В основном они работают в государственных и муниципальных учреждениях, на промышленных предприятиях и в общественных организациях, – рассказала МКУ г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина.

Узнать о вакансиях и трудоустройстве можно в контакт-центре службы занятости населения по номеру: 8-800-302-15-44.

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