В Самаре 23 июля состоится бой между Артемом Сусленковым и Кевином Джонсоном

Во Дворце спорта в Самаре пройдет международная матчевая серия между командами России и Сербии

В воскресенье, 23 июля 2023 года, в Самаре пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» (6+) между командами России и Сербии. Мероприятие состоится во Дворце спорта имени Высоцкого на улице Молодогвардейской.

Бои пройдут в семи весовых категориях. Россию будут представлять Игорь Свиридченков, Нурлан Сафаров, Максим Кузнецов, Хикмет Гараев, Андрей Косенков, Дмитрий Дводненко, а также самарец Алексей Салмин. В рамках мероприятия запланирован главный профессиональный бой между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсоном.

Почетными гостями вечера станут двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов; бронзовый призер летних Олимпийских игр-1996 и серебряный призер Игр-2000 Раимкуль Малахбеков; чемпион мира по версии WBO, непобежденный профессиональный боксер Дмитрий Пирог и чемпион Европы Вахид Аббасов (уроженец Самарской области).

Начнется мероприятие в 16:00. Вход свободный, но организаторы советуют заранее забронировать пригласительные билеты (тел. (846) 933-41-55).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал