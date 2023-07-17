В Самарской области женщина обвинила мужа в растлении дочери и попала под суд

За ложный донос и вовлечение дочери в преступление женщина может лишиться свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 32-летняя местная жительница. Ее обвиняют в ложном доносе на мужа. Женщина заявила, что тот приставал к 14-летней падчерице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, женщина обиделась на супруга и решила ему отомстить. 14 мая 2023 года она обратилась к правоохранителям и сообщила, что тот якобы растлевал ее дочь-подростка. При этом обвиняемая вовлекла в преступление и девушку — уговорила ее солгать.

Недавно расследование дела было завершено. Правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд. Отметим, что за подобные преступления женщине может грозить наказание в виде лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал