В Самарской области прошли соревнования на лодках-драконах

Соревнования прошли в городе Тольятти. Фото: РКС-Самара

В городе Тольятти Самарской области прошли соревнования на лодках-драконах. Мероприятие состоялась на гребном канале на Лесопарковом шоссе.

По информации «РКС-Самара», одними из первых на участие прибыли специалисты администрации Тольятти во главе с мэром Николаем Ренцем. На лодках-драконах соревновались 25 команд с различных предприятий областной столицы и Тольятти. Среди участников и гостей – около 500 человек. Соревнования прошли стремительно, команды финишировали одна за другой.

Все желающие также смогли получить угощения. Перед основным заездом на воде провели показательный – от юниоров и ветеранов.