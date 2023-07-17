В Самаре на берегу Волги нашли десятки мертвых мальков

Причина массовой гибели рыбы пока неизвестна / Фото: телеграм-канал "Самара № 1"

В Самаре выявили новый случай гибели рыбы. Десятки мертвых мальков заметили на берегу Волги в районе 9-й Просеки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях в понедельник, 17 июля 2023 года.

Один из местных жителей опубликовал фото с мертвыми мальками. На снимке видно, как несколько мертвых рыбешек лежат на берегу. Из-за чего они погибли, пока неизвестно.

Напомним, ранее на массовую гибель рыб пожаловались жители Волгаря. Самарцы сообщили, что погибли обитатели местного озера. Они предполагают, что причиной может быть засыпка водоема ради нового строительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал