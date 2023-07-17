В Самарской области отмечают снижение конкуренции за рабочие места

В регионе отмечают дефицит сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты отмечают снижение конкуренции за рабочие места. Показатели говорят о глубоком дефиците соискателей на рынке труда.

По информации сервиса hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в регионе опустился до 3,3 резюме на вакансию. Год назад на одну вакансию в регионе приходилось 5,7 резюме. Таким образом, конкуренция снизилась в 1,7 раза в год. Острый дефицит соискателей отмечают в сферах медицины, автомобильном бизнесе, розничной торговле, транспорт, логистика и перевозки.

Специалисты отмечают, что дефицит работников – это долгосрочный тренды, который связывают с демографической ямой.