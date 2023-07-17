В Самаре в парке Гагарина обустроят баскетбольную площадку

Новую спортивную площадку в парке должны сделать до середины августа 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появится новая баскетбольная площадка. Ее обустроят в парке имени Юрия Гагарина. Сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит необходимые работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что это будет баскетбольная площадка открытого типа 3х3. На ней сделают полимерное спортивное покрытие; установят складную мобильную стойку, трехрядную трибуну на 15 мест и ограждение, а также смонтируют освещение. Выполнить работы подрядчик должен будет до 15 августа 2023 года.

Сейчас идет прием заявок. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 9,45 млн рублей. Заказчиком выступает МАУ «Центр развития физической культуры и спорта». Итоги электронного аукциона подведут 31 июля 2023 года.

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