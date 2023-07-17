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НовостиОбщество17 июля 2023 13:57

Самарские полицейские рассказали пенсионерам, как не стать жертвами мошенников

В регионе прошли профилактические беседы
Алена ПРОВКИНА
Полицейские пообщались с пенсионерами. Фото: ГУ МВД России по региону

Полицейские пообщались с пенсионерами. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции рассказали пенсионерам, как не стать жертвами мошенников. В регионе прошла направленная работа на повышение правовой грамотности населения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские и общественники провели одну из встреч в реабилитационном центре «Доблесть». Правоохранители рассказали о различных видах контактного и телефонного мошенника, а также показали схемы, которые используют злоумышленники. Многие аферисты сообщают о рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, а самые беспринципные играют на эмоциях – обращаются от лица детей и внуков.

Также полицейские предостерегли граждан и посоветовали не открывать дверь незнакомцам. Не стоит также поддаваться на уговоры злоумышленников.