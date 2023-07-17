Самарский металлургический завод торжественно отметил профессиональный праздник

С профессиональным праздником заводчан поздравил гендиректор АО "СМЗ" Михаил Спичак

В Самаре на металлургическом заводе торжественно отметили профессиональный праздник. Поздравить работников предприятия с Днем металлурга приехали губернатор Дмитрий Азаров, депутаты, представители городских властей, а также почетный гражданин Самарской области, Герой Социалистического труда Максим Оводенко (руководил заводом с 1984 по 1996 годы).

- Прошлый год был очень сложным для всех. Значимые изменения коснулись и Самарского металлургического завода: мы сменили название и вернулись к историческому имени. Несмотря на все сложности, нам удалось удержать лидерские позиции на рынке и сохранить рабочие места. Поздравляю с праздником всех сотрудников предприятия! - сказал председатель совета директоров ООО «Промышленные Инвестиции» Михаил Шелков.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, отметил серьезный вклад металлургов в развитие Самары, а также поблагодарил ветеранов завода. После этого губернатор вручил заслуженные награды лучшим работникам предприятия. В 2023 году наград и благодарностей удостоились 64 заводчанина. А вальцовщику холодного металла из прокатного производства Вячеславу Латышову присвоили престижное звание. Он стал Почетным металлургом РФ.

Лучших сотрудников предприятия наградил губернатор Дмитрий Азаров / Фото: АО "СМЗ"

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