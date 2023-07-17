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НовостиОбщество17 июля 2023 14:34

В Самарской области центр «Мой бизнес» отметили за поддержку федеральных проектов

Подведены итоги премии «Мой бизнес»
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Регион получил награду.

Регион получил награду.

В Самарской области центр «Мой бизнес» отметили за поддержку федеральных проектов. Лучшими в премии признали проекты из 30 регионов по 16 номинациям.

Награждение прошло на площадке форума «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии. Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». По итогам прошлого года центр Самарской области отметили за лучшую внутреннюю коммуникацию. Также регион получил награду за поддержку федеральных проектов.

- Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. И создание площадок центров «Мой бизнес» - значимая часть этой большой, планомерной работы. Мы фиксируем динамичный рост числа посетителей центров - ежегодно предприниматели здесь получают 25 тысяч услуг, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.