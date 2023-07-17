Россияне стали чаще открывать бизнес в сфере образования и рекламы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России подвели итоги предпринимательской активности за первые шесть месяцев 2023-го. Исследование показало, что в этом году жители страны чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, специализированных строительных работ и строительства зданий, операций с недвижимым имуществом, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки ПО. Такие данные приводят аналитики «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера).

Наибольший прирост субъектов малого бизнеса показала сфера операций с недвижимом имуществом. (+15%). Подросло и число тех, кто зарегистрировал дело в сфере ремонта и торговли автомобилями и мотоциклами (+12%) и в сфере IT (+11%).

- В первом полугодии мы также увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов стало больше на 23% и 18% соответственно. Эти сферы почти в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте, - отметил и.о. генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

В первом полугодии количество женщин, оформивших свое дело, увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 57% и 43% соответственно.

Сохраняется тенденция на омоложение бизнеса: порядка 44% составляют люди, регистрирующие бизнес до 35 лет, из них 14% приходится на категорию совсем молодых предпринимателей до 25 лет. Наибольшая доля молодежи, оформившей свой бизнес в этот период, проживает в Тыве, Владимирской, Брянской и Саратовской областях, Хабаровском и Приморском краях. В этих регионах доля молодежи составляет 48%.

По данным исследования, среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первую половину 2023 года показали Алтайский край (+57%), Ивановская область (+52%) и Тюменская область (+43%).

Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2023 года составило 85% и 15% соответственно. В сравнении с прошлым годом число ИП выросло на 4%.

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