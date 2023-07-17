Жителям Самарской области предложили создать триколор ко Дню российского флага

Самарцы смогут принять участие в онлайн мероприятии

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-флешмобе «Центра российского флага». Всероссийская акция приурочена ко Дню государственная флага России.

По информации музея Победы, 22 августа на сайте культурного учреждения появится масштабная мозаика, которая будет создана из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователям со всей страны. Горожане смогут подготовит необычное поздравление, проявив творческий подход и создать флаг своими руками.

Участники смогут нарисовать или изготовить коллаж, вышить, составить композицию из одежды, цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги или пряжи.