В Самаре возле торгового центра столкнулись автобус и иномарка

Автобус и иномарка столкнулись на дороге. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители сообщили об аварии возле торгового центра «Русь на Волге». На автомобильном участке столкнулись автобус и иномарка.

- Движение троллейбусов в сторону автовокзала затруднено, - отметили очевидцы вечером в понедельник, 17 июля 2023 года.

Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. По полученным данным, после аварии сообщений от граждан в отделение полиции не поступало. О пострадавших и причинах аварии пока неизвестно. Подробности уточняются.